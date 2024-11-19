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مهرجان القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز "جيل المستقبل" - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز "جيل المستقبل" - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز "جيل المستقبل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:51 مساءً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، الفائزين بـ"جوائز جيل المستقبل" التي تم استحداثها هذا العام، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر.

وتهدف تلك الجوائز إلى دعم مهرجان القاهرة السينمائي واكتشاف شباب سينمائيين جدد بالتعاون مع ذا فيلم فيرديكت، وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:


- المخرج هاني خليفة مخرج فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي الذي مثل مصر في الأوسكار لعام 2024.

- المخرجة نهى عادل مخرجة فيلم "دخل الربيع يضحك" وهو العمل الأول في مسيرتها الإخراجية والذي يعرض ضمن فعاليات المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي.

- الفنانة الأردنية ركين سعد عن فيلمها "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي شارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ٢٠٢٤، كما يعرض لها حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي" من إنتاج نتفليكس ضمن فعاليات الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي.

- الناقد السعودي أحمد العياد وهو أحد أنشط النقاد العرب من خلال مقالاته في الجرائد والمجلات المختلفة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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