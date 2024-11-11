ليدي جاجا تشكر الجمهور بعد ترشيحها للجرامي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:39 مساءً - ليدي جاجا، شكرت المغنية الشهيرة، ليدي جاجا الجمهور، بعد إعلان ترشيحها للفوز بجائزتين خلال حفل الجرامي القادم.

ونشرت ليدي جاجا صورة لها مع برونو مارس، عبر حسابها الرسمي علي موقع “انستجرام”، وارفقتها بتعليق:"أنا ممتنة جدًا لترشيحنا لجائزة جرامي مرتين..بفضل معجبينا الرائعين، نحن محظوظون جدًا لترشيحنا لجائزة أغنية العام وأفضل تسجيل ثنائي بوب لأغنية Die With A Smile".

برونو مارس وليدي جاجا يبهران الجمهور في لاس فيجاس

وأبهر كل من المغني برونو مارس، والنجمة ليدي جاجا، الجمهور بأدائهما مؤخرا، في حفل أقيم بولاية لاس فيجاس الأمريكية.

وغنى برونو وجاجا، أغنيتهما الجديدة،"Die with a Smile"، على المسرح مباشرة، كما عزفا الموسيقي أيضا، في أداء لا ينسى، تصدر حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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