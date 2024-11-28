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فاجعة تهز مدينة إب .. وفاة شاب عقب حدوث هذا الأمر (مؤلم) - أخبار كلمتك

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فاجعة تهز مدينة إب .. وفاة شاب عقب حدوث هذا الأمر (مؤلم) - أخبار كلمتك

فاجعة تهز مدينة إب .. وفاة شاب عقب حدوث هذا الأمر (مؤلم) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - كلمتك/ خاص

توفي الشاب ربيع الحداد من سكان حارة البيحاني بمدينة اب القديمة .

وقال مصدر محلي أن مسلحين اثنين فاجأوه فوضع احدهم مسدسه فوق راس ربيع مهددا اياه بالقتل لو صرخ وسرقوا هاتفه ثم ذهبوا  ..

وبحسب المصدر أن الشاب ارتعب من الموقف وسقط ارضا ليصاب بعدها بفشل كلوي من الخوف و اسعف الى صنعاء فمات بعدها بيومين هناك ..

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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