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وفاة شخص إثر غرق قارب صيد ببحر شقرة في أبين - أخبار كلمتك

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وفاة شخص إثر غرق قارب صيد ببحر شقرة في أبين - أخبار كلمتك

وفاة شخص إثر غرق قارب صيد ببحر شقرة في أبين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:20 صباحاً - كلمتك/ خاص

غرق قارب صيد ببحر شقرة على متنه اربعة بحارة يقال انهم من آل عياش.

حيث تمكن 3 منهم من الخروج سالمين والرابع للاسف وافاه الاجل غرقا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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