الرياضة - 05:13 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:13 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا بقيمة 25 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، حيث سجل عيار 21 نحو 3700 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4228 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3171 جنيهًا.

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فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2466 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 29600 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2636 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3760 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3231 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2526 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.