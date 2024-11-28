الكشف عن القيادي الذي اختطف سحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

منحت جماعة الحوثي مكافئة لقيادي من أبناء قبيلة خولان الطيال نظير تواطئه ومشاركته في اختطاف الناشطة "سحر الخولاني" في منصب أمني رفيع .
وقالت مصادر محلية ان الحوثيين كافئوا القيادي المتحوث خالد القيري بمنح نجله الأكبر صلاح خالد القيري رتبه عقيد وتعيينه مديرا للأمن بمديرية ملحان في محافظة المحويت نظير تواطئه في القبض على بنت قبيلته الحرة سحر الخولاني .
وأضافت المصادر ان القيري كان مشاركا خلال اقتحام الميليشيات الحوثية منزل الإعلامية والناشطة سحر الخولاني واعتقالها قسرا في 10 سبتمبر 2024م في العاصمة صنعاء .
وأكدت المصادر ان القيري والذي شارك في اقتحام حصن عفاش في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء لا يمثل اسرة ال القيري المناضلة والتي يتواجد منهم الشيخ نايف مجمل القيري وكيل محافظة صنعاء وآخرون في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .
وقامت جماعة الحوثي بالقبض على الناشطة سحر الخولاني كغيرها من الناشطات والناشطين الأحرار في محاولة بائسة لإسكات اليمنيين الأحرار المطالبين بمرتباتهم وحقوقهم .
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