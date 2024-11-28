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الكشف عن القيادي الذي اختطف سحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن القيادي الذي اختطف سحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن القيادي الذي اختطف سحر الخولاني في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:38 صباحاً - كلمتك/خاص:

منحت جماعة الحوثي مكافئة لقيادي من أبناء قبيلة خولان الطيال نظير تواطئه ومشاركته في اختطاف الناشطة "سحر الخولاني" في منصب أمني رفيع .

وقالت مصادر محلية ان الحوثيين كافئوا القيادي المتحوث خالد القيري بمنح نجله الأكبر صلاح خالد القيري رتبه عقيد وتعيينه مديرا للأمن بمديرية ملحان في محافظة المحويت نظير تواطئه في القبض على بنت قبيلته الحرة سحر الخولاني .


وأضافت المصادر ان القيري كان مشاركا خلال اقتحام الميليشيات الحوثية منزل الإعلامية والناشطة سحر الخولاني واعتقالها قسرا في 10 سبتمبر 2024م في العاصمة صنعاء .

وأكدت المصادر ان القيري والذي شارك في اقتحام حصن عفاش في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء لا يمثل اسرة ال القيري المناضلة والتي يتواجد منهم الشيخ نايف مجمل القيري وكيل محافظة صنعاء وآخرون في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .

وقامت جماعة الحوثي بالقبض على الناشطة سحر الخولاني كغيرها من الناشطات والناشطين الأحرار في محاولة بائسة لإسكات اليمنيين الأحرار المطالبين بمرتباتهم وحقوقهم .

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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