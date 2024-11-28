قال الصحفي فتحي بن لزرق:صحوت على هذا الخبر الغريب ،خبر افتتاح مقبرة جديدة في عدن مقبرة وعاملين لها افتتاح وترويج وحديث عن اقسام متعددة!!ماهذا الاحتفاء الغريب بالموت.
واضاف:الموت حق لكن الترويج له بهذا الشكل قتل لكل احساس حي بالحياة في وجدان الناس وان يكن نريد مقابر للقيادات والمسؤلين الذين ينهبون حقوق الشعب وامواله .
اما الشعب نريد له مشاريع حياة،نريد أمل كبير وكبير جداً بالحياة ،نريد ان نقرأ اخبار افتتاح مشاريع ،حدائق ،مدارس،مستشفيات،متنزهات،مدارس.
شيء ما يبعث على الأمل والحياة.
واختتم:الشعب يريد ان يعيش لا ان تحاصروه بالموت من كل جانب مقبرة وجايبين طائرة درون تصوّر.
فتحي بن لزرق يتحدث عن امر غريب في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:54 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي فتحي بن لزرق:صحوت على هذا الخبر الغريب ،خبر افتتاح مقبرة جديدة في عدن مقبرة وعاملين لها افتتاح وترويج وحديث عن اقسام متعددة!!ماهذا الاحتفاء الغريب بالموت.
قال الصحفي فتحي بن لزرق:صحوت على هذا الخبر الغريب ،خبر افتتاح مقبرة جديدة في عدن مقبرة وعاملين لها افتتاح وترويج وحديث عن اقسام متعددة!!ماهذا الاحتفاء الغريب بالموت.
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