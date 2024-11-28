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فتحي بن لزرق يتحدث عن امر غريب في عدن - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يتحدث عن امر غريب في عدن - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يتحدث عن امر غريب في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:54 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي فتحي بن لزرق:صحوت على هذا الخبر الغريب ،خبر افتتاح مقبرة جديدة في عدن مقبرة وعاملين لها افتتاح وترويج وحديث عن اقسام متعددة!!ماهذا الاحتفاء الغريب بالموت.
واضاف:الموت حق لكن الترويج له بهذا الشكل قتل لكل احساس حي بالحياة في وجدان الناس وان يكن نريد مقابر للقيادات والمسؤلين الذين ينهبون حقوق الشعب وامواله .
اما الشعب نريد له مشاريع حياة،نريد أمل كبير وكبير جداً بالحياة ،نريد ان نقرأ اخبار افتتاح مشاريع ،حدائق ،مدارس،مستشفيات،متنزهات،مدارس.
شيء ما يبعث على الأمل والحياة.
واختتم:الشعب يريد ان يعيش لا ان تحاصروه بالموت من كل جانب مقبرة وجايبين طائرة درون تصوّر.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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