فتحي بن لزرق يتحدث عن امر غريب في عدن - أخبار كلمتك

قال الصحفي فتحي بن لزرق:صحوت على هذا الخبر الغريب ،خبر افتتاح مقبرة جديدة في عدن مقبرة وعاملين لها افتتاح وترويج وحديث عن اقسام متعددة!!ماهذا الاحتفاء الغريب بالموت.

واضاف:الموت حق لكن الترويج له بهذا الشكل قتل لكل احساس حي بالحياة في وجدان الناس وان يكن نريد مقابر للقيادات والمسؤلين الذين ينهبون حقوق الشعب وامواله .

اما الشعب نريد له مشاريع حياة،نريد أمل كبير وكبير جداً بالحياة ،نريد ان نقرأ اخبار افتتاح مشاريع ،حدائق ،مدارس،مستشفيات،متنزهات،مدارس.

شيء ما يبعث على الأمل والحياة.

واختتم:الشعب يريد ان يعيش لا ان تحاصروه بالموت من كل جانب مقبرة وجايبين طائرة درون تصوّر.

