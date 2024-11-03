توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق 3 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
عدن (العظمى 33°- الصغرى 28°)
المكلا (العظمى 32° - الصغرى 24°)
سيئون (العظمى 31° - الصغرى 15°)
عتق (العظمى 30° - الصغرى 19°)
الغيضة (العظمى 33° - الصغرى 22°)
سقطرى (العظمى 32° - الصغرى 24°)
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
صنعاء (العظمى 26° - الصغرى 08°)
تعز (العظمى 28° - الصغرى 13°)
الحديدة (العظمى 34° - الصغرى 28°)
ذمار (العظمى 25° - الصغرى 06°)
مأرب (العظمى 33° - الصغرى 20°)
صعدة (العظمى 26° - الصغرى 10°)
المحويت (العظمى 25°- الصغرى 12°)
عمران (العظمى 27° - الصغرى 09°)
#درجات الحرارة المتوقعة صباح الأحد في المحافظات اليمنية .. تعرف عليها - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:35 صباحاً - كلمتك/ خاص
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق 3 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق 3 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
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