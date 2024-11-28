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إفتتاح مقبرة جديدة في عدن - أخبار كلمتك

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إفتتاح مقبرة جديدة في عدن - أخبار كلمتك

إفتتاح مقبرة جديدة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:26 صباحاً - كلمتك/ خاص

افتتحت يوم امس الاربعاء مقبرة الممدارة الجديدة مقابل شركة الريادة للخرسانة الجاهزة  في العاصمة عدن .

وقد تقرر الشروع في الدفن بالمقبرة الجديدة ابتداء من اليوم الأربعاء بتاريخ 27/11/2024.

و يأتي هذا بعد أن عانت أجزاء كبيرة من العاصمة عدن منذ عدة سنوات من الملء شبه التام للمقابر وخاصة في مديريات وسط العاصمة

وقد تم بناء وتصميم وتقسيم المقبرة بشكل نموذجي ومرتب وقد تم بناء مغسلة اموات بالمقبرة  مع توفير الادوات اللازمة من اكفان...الخ وتوفير مغسل وأيضا و بناء مصلى وتأمين الحراسة المستمرة وتشغيل اليد العاملة اللازمة وتوفير المستلزمات الضرورية للعمل وتوفير شبكة مياه موزعة على جميع أجزاء المقبرة وأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بالموقع .

مع العلم أن مصاريف الدفن لن تعرف أي زيادة.. بسعر محدد ما بين 20 إلى 30 ريال يمني كمبلغ تشغيلي للمقبرة و احتياجاتها

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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