إفتتاح مقبرة جديدة في عدن - أخبار كلمتك

افتتحت يوم امس الاربعاء مقبرة الممدارة الجديدة مقابل شركة الريادة للخرسانة الجاهزة في العاصمة عدن .

وقد تقرر الشروع في الدفن بالمقبرة الجديدة ابتداء من اليوم الأربعاء بتاريخ 27/11/2024.

و يأتي هذا بعد أن عانت أجزاء كبيرة من العاصمة عدن منذ عدة سنوات من الملء شبه التام للمقابر وخاصة في مديريات وسط العاصمة

وقد تم بناء وتصميم وتقسيم المقبرة بشكل نموذجي ومرتب وقد تم بناء مغسلة اموات بالمقبرة مع توفير الادوات اللازمة من اكفان...الخ وتوفير مغسل وأيضا و بناء مصلى وتأمين الحراسة المستمرة وتشغيل اليد العاملة اللازمة وتوفير المستلزمات الضرورية للعمل وتوفير شبكة مياه موزعة على جميع أجزاء المقبرة وأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بالموقع .

مع العلم أن مصاريف الدفن لن تعرف أي زيادة.. بسعر محدد ما بين 20 إلى 30 ريال يمني كمبلغ تشغيلي للمقبرة و احتياجاتها