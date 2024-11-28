الرياضة - 08:37 - الصحف الأردنية تبرز تأكيد الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني بضرورة وقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:37 صباحاً - أبرزت الصحف الأردنية الصادرة صباح اليوم الخميس، تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة وقف العدوان على غزة.

وعنونت جريدة الغد الأردنية الصادرة صباح اليوم "الملك والرئيس المصري: وقف الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"، لتبرز زيارة الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة ولقائه بالرئيس السيسي.

وتحت عنوان "الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة"، أبرزت جريدة الرأي الأردنية لقاء الرئيس السيسي والعاهل الأردني بالقاهرة.

كما أبرزت وكالة مؤاب الإخبارية لقاء الرئيس السيسي والعاهل الأردني تحت عنوان "الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة".

وفي أبراز للبيان المصري الأردني المشترك عقب القمة بين الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني بالقاهرة، عنونت صحيفة أخبار الأردن "الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة"، فيما أبرزت راصد الزيارة بعنوان السيسي يستقبل الملك.

وكان الرئيس السيسي، والعاهل الأردني قد أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وأهمية البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت مؤخرا في الرياض.

كما شددا على حرصهما على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، والذي سوف تستضيفه القاهرة يوم 2 ديسمبر المقبل، في تحقيق أهدافه.

جاء ذلك خلال استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الزعيمان أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، وشددا على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في هذا الإطار.

وثمن الرئيس السيسي الجهود الأردنية المستمرة لتقديم الدعم إلى الأشقاء الفلسطينيين، وأكد العاهل الأردني تقدير بلاده للجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات إلى القطاع.

كما أكد الرئيس السيسي والعاهل الأردني في هذا الصدد الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعتبر أساسياً لتنفيذ حل الدولتين، ويعد الضمانة الرئيسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وناقش الزعيمان أيضاً الأوضاع في لبنان، حيث أكدا الترحيب بوقف إطلاق النار، مشددين على حرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق، ورفضهما لأي اعتداء عليه، مؤكدين أهمية تحلي كافة الأطراف بالمسئولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين عمق العلاقات الثنائية، وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين للتقدم والازدهار.