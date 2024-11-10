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مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:19 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا وفى الصباح الباكر يسود طقس مائل للبرودة على كافة الانحاء، كما تظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وكذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على (حلايب - شلالتين) وشمال سيناء ومناطق من جنوب الوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

وتنشط الرياح في مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط توقعت الأرصاد تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر قالت الأرصاد تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 24 15

بنهــــا 24 16

دمنهور 23 16

وادى النطرون 23 15

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 23 17

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 23 17

طنطا 24 16

دمياط 24 20

بورسعيد 24 21

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 17

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 25 21

نخل 23 12

كاترين 19 09

الطور 26 18

طابا 25 19

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 22 17

العلمين 22 18

مطروح 21 17

السلوم 21 13

سيوة 24 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 31 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 31 21

شلاتين 30 21

حلايب 28 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 25 15

بني سويف 24 14

المنيا 25 15

أسيوط 25 14

سوهاج 26 16

قنا 29 17

الأقصر 29 16

أسوان 30 17

الوادى الجديد 28 15

أبوسمبل 30 15

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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