البلطى الصغير 60.88 جنيه.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:40 صباحاً - أسعار الأسماك اليوم.. .شهدت أسعار غالبية أصناف الأسماك بالأسواق، تراجعا اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 وفقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء وفيما يلي آخر تحديث لمتوسط أسعار السمك والمأكولات البحرية،

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر السمك اليوم بالأسواق الاحد 10 نوفمبر 2024

جمبرى وسط 253.82 جنيه

الماكريل المجمد 97.06 جنيه

مكرونة سويسي 85.88 جنيه

السردين المجمد 75.77 جنيه

شعور 202.86 جنيه

جمبرى جامبو 486.43 جنيه

حدادى 60 جنيهًا

المرجان وسط 121.54 جنيه

الكابوريا 116.36 جنيه

سبيط 309.29 جنيه

سعر السمك البلطي اليوم:

البلطى الصغير 60.88 جنيه

البلطى أسوانى 83.75 جنيه

فيليه بلطى 150 جنيهًا.

البلطى ممتاز 85.56 جنيه.