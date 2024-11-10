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البلطى الصغير 60.88 جنيه.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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البلطى الصغير 60.88 جنيه.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

البلطى الصغير 60.88 جنيه.. أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:40 صباحاً - أسعار الأسماك اليوم.. .شهدت أسعار غالبية أصناف الأسماك بالأسواق، تراجعا اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 وفقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء وفيما يلي آخر تحديث لمتوسط أسعار السمك والمأكولات البحرية،

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر السمك اليوم بالأسواق الاحد 10 نوفمبر 2024

جمبرى وسط 253.82 جنيه

الماكريل المجمد 97.06 جنيه

مكرونة سويسي 85.88 جنيه

السردين المجمد 75.77 جنيه

شعور 202.86 جنيه

جمبرى جامبو 486.43 جنيه

حدادى 60 جنيهًا

المرجان وسط 121.54 جنيه

الكابوريا 116.36 جنيه

سبيط 309.29 جنيه

سعر السمك البلطي اليوم:

البلطى الصغير 60.88 جنيه

البلطى أسوانى 83.75 جنيه

فيليه بلطى 150 جنيهًا.

البلطى ممتاز 85.56 جنيه.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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