تكريم يسرا وحسين فهمي من الـ«Golden Globes» الليلة - أخبار كلمتك

تكريم يسرا وحسين فهمي من الـ«Golden Globes» الليلة - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورات جديدة في اللغة الإنجليزية بـ 5 مستويات - أخبار كلمتك

مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورات جديدة في اللغة الإنجليزية بـ 5 مستويات - أخبار كلمتك

فريق كوستاريكي يطلب المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

فريق كوستاريكي يطلب المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط يقود أغلب أسواق الخليج للصعود - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط يقود أغلب أسواق الخليج للصعود - أخبار كلمتك

حادث مروري مروع في التربة بتعز - أخبار كلمتك

حادث مروري مروع في التربة بتعز - أخبار كلمتك

توقعات بأمطار متفرقة على هذه المدن - أخبار كلمتك

توقعات بأمطار متفرقة على هذه المدن - أخبار كلمتك

قنصل فرنسا تزور مدينة العلمين الجديدة للاطلاع على التجربة العمرانية - أخبار كلمتك

قنصل فرنسا تزور مدينة العلمين الجديدة للاطلاع على التجربة العمرانية - أخبار كلمتك

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. والرسوم المقررة - أخبار كلمتك

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. والرسوم المقررة - أخبار كلمتك

برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال - أخبار كلمتك

برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محاضرة مع جيم شيريدان بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محاضرة مع جيم شيريدان بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم - أخبار كلمتك

محاضرة مع جيم شيريدان بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، محاضرة مع المخرج السينمائي المتميز جيم شيريدان، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

محاضرة جيم شيريدان يديرها الناقد السينمائي محمد طارق، وتناقش الجلسة التأثير العظيم للمكان على السرد السينمائي.

ويشتهر شيريدان بأفلامه التي تحتفي بالمكان وتأثيره العميق في النفس، ولهذا يشارك شيريدان بخبرته ورؤيته الفنية حديثًا مطولا ويحكي كيف تساهم المناظر الطبيعية المادية والثقافية والعاطفية للمكان في تطوير الشخصية والحبكة والنغمة البصرية والعاطفية العامة للفيلم.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45 ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نادين نسيب نجيم: صعب الأم تحب بعد ولادها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق