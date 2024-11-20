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تكريم يسرا وحسين فهمي من الـ«Golden Globes» الليلة - أخبار كلمتك

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تكريم يسرا وحسين فهمي من الـ«Golden Globes» الليلة - أخبار كلمتك

تكريم يسرا وحسين فهمي من الـ«Golden Globes» الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - تقيم جولدن جلوب حفل تكريم ضخم للنجمين يسرا وحسين فهمي، اليوم الأربعاء، لمنحهم جائزة "عمر الشريف".

 

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهاماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية وتطوير صناعة الفن في الشرق الأوسط.

جائزة "عمر الشريف"


تُمنح جائزة "عمر الشريف"، التي تحمل اسم أحد أعظم رموز السينما المصرية والعالمية، للأفراد الذين تركوا بصمة فنية واضحة وساهموا في تعزيز قيمة الإنتاج السينمائي المصري والعربي عالميًا. عُرف عمر الشريف بكونه أول ممثل عربي يفوز بجائزة جولدن جلوب، ليصبح أيقونة تربط بين الفن العربي وهوليوود.

 

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جوائز جولدن جلوب


تُعد جوائز Golden Globes من أبرز الجوائز العالمية في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقها عام 1944. تجتذب هذه الفعالية السنوية نخبة المبدعين والفنانين من مختلف أنحاء العالم، معترفًا بإنجازاتهم في صناعة الترفيه. كما تسهم الجوائز في دعم المبادرات الخيرية، حيث خصصت على مدار 30 عامًا أكثر من 55 مليون دولار لمشاريع إنسانية، وترميم الأفلام، ودعم المجتمعات المحرومة للوصول إلى صناعة السينما.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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