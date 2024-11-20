مشاهير العرب - اليوم.. عرض النسخة المرممة من فيلم «بين القصرين» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:49 مساءً - تُعرض النسخة المرممة من فيلم «بين القصرين»، اليوم الأربعاء، ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة بفعاليات اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 45.

تفاصيل فيلم بين القصرين

تدور أحداث فيلم «بين القصرين»، حول حياة أسرة السيد أحمد عبد الجواد، خلال الاحتلال الإنجليزي وقبيل ثورة ١٩١٩. يتناول الفيلم شخصية رب الأسرة الذي يتعامل بصرامة مع عائلته، لكنه يعيش حياة لهو ليلية. كما يُظهر ابنه فهمي الذي ينضم إلى تنظيم سياسي سري، والابن الأكبر ياسين الذي يسير على خطى والده في ملاحقة النساء.

ويبدأ عرض الفيلم، الذي تبلغ مدته 135 دقيقة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بسينما فوكس - مول مصر (4)، وهو من إخراج حسن الإمام.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، يوم الأربعاء الماضي، في دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حضور عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.