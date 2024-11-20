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مشاهير العرب - اليوم.. عرض النسخة المرممة من فيلم «بين القصرين» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. عرض النسخة المرممة من فيلم «بين القصرين» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. عرض النسخة المرممة من فيلم «بين القصرين» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:49 مساءً - تُعرض النسخة المرممة من فيلم «بين القصرين»، اليوم الأربعاء، ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة بفعاليات اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 45.

تفاصيل فيلم بين القصرين

تدور أحداث فيلم «بين القصرين»، حول حياة أسرة السيد أحمد عبد الجواد، خلال الاحتلال الإنجليزي وقبيل ثورة ١٩١٩. يتناول الفيلم شخصية رب الأسرة الذي يتعامل بصرامة مع عائلته، لكنه يعيش حياة لهو ليلية. كما يُظهر ابنه فهمي الذي ينضم إلى تنظيم سياسي سري، والابن الأكبر ياسين الذي يسير على خطى والده في ملاحقة النساء.

فيلم بين القصرين

ويبدأ عرض الفيلم، الذي تبلغ مدته 135 دقيقة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بسينما فوكس - مول مصر (4)، وهو من إخراج حسن الإمام.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، يوم الأربعاء الماضي، في دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حضور عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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