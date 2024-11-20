مشاهير العرب - شيماء سيف تشعل السوشيال ميديا بسبب خسارة وزنها| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:49 مساءً - شيماء سيف .. خطفت الفنانة شيماء سيف أنظار جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب إطلالتها التي بينت فقدانها لوزنها، وبدت في شكل ملفت وأنيق.

الفنانة شيماء سيف

ونشرت الفنان شيماء سيف، صورة لأحدث إطلالاتها، عبر حسابها «إنستجرام»، وهي مرتدية فستانا أسود أظهر رشاقتها.

وعلقت النجمة مي عمر، على صورة شيماء سيف، قائلة: «قمر يا شوشو»، بينما كتب الفنان عصام السقا مازحًا: «صفاء كابوريا»، ووصفتها الفنانة سارة الشامي بـ «الحلوة».

و عبر جمهور، شيماء سيف عن إعجابه الكبير بإطلالتها الجديدة، وجاء في التعليقات: بسم الله ما شاء الله عليكي، كل مرة بتكوني قمر وبتبقي قمرين، شوشو العسل، الجميلة بره وجوة»

آخر أعمال الفنانة شيماء سيف

وكانت آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل «فراولة» الذي عرض في رمضان الماضي 2024، وبطولة كلا من نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على.

تصريحات زوج شيماء سيف عن عدم الإنجاب

وفي وقت سابق، كشف المنتج محمد كارتر، زوج شيماء سيف عن سبب تأخر الإنجاب عبر منشور له على فيسبوك، حيث أشار إلى أنه سمع تعليقات كثيرة من الناس بأن شيماء إذا ما خسرت الوزن فسوف تتمكن من الإنجاب.

وقال محمد كارتر، إن شيماء عندما بدأت بخسارة الوزن، علق البعض بأن هذا يعني أنها ستنجب قريبًا.

وأوضح أن هذه التعليقات لم تكن مستندة إلى أي أساس علمي، حيث عبر عن قلقه من عدم إدراك الناس لطبيعة المشكلة.

واختتم كارتر، كلامه بأن كل شيء له موعده، وأن الله سيمنحهما تلك الفرصة في الوقت المناسب، موجهًا دعوة للجميع بالدعاء لهما.