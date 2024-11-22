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الشهاوي يتسلم جائزة كاثاك الأدبية لعام 2024 - أخبار كلمتك

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الشهاوي يتسلم جائزة كاثاك الأدبية لعام 2024 - أخبار كلمتك

الشهاوي يتسلم جائزة كاثاك الأدبية لعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - أعلن الشاعر أحمد الشهاوي، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تسلمه جائزة كاثاك الأدبية لعام 2024 في مدينة كلكتا الهندية، حيث شارك في المؤتمر الدولي للمفكرين والكتاب المنعقد في مدينة كلكتا في الفترة من ١٨ إلى ٢١من نوفمبر 2024.

 

في هذا السياق، قررت جائزة كاثاك الأدبية لعام 2024 منح جائزتها السنوية للشاعر أحمد الشهاوي تقديرًا لمساهمته البارزة في الأدب العالمي، إلى جانب عدد من الشعراء المهمين عالميًّا، وتسلم الشاعر أحمد الشهاوي جائزته خلال "مؤتمر الدولي للمفكرين والكتّاب لعام 2024" الذي عُقد في كلكتا بالهند.

مُنحت هذه الجائزة في السنوات القليلة الماضية للشعراء مانفريد شوبوت من النمسا، توبياس بوركهارت من ألمانيا ويونا بوركهارت من الأرجنتين، بينجت بيرج من السويد، ميلان ريشتر من سلوفاكيا، الدكتور أحمد كمال عبدالله من ماليزيا، الدكتور لي كوي من شين بتيوان، أجنيس ميدوز من المملكة المتحدة، والدكتورة جويش أشونتانج من الكاميرون، وغيرهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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