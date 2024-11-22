الشهاوي يتسلم جائزة كاثاك الأدبية لعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - أعلن الشاعر أحمد الشهاوي، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تسلمه جائزة كاثاك الأدبية لعام 2024 في مدينة كلكتا الهندية، حيث شارك في المؤتمر الدولي للمفكرين والكتاب المنعقد في مدينة كلكتا في الفترة من ١٨ إلى ٢١من نوفمبر 2024.

في هذا السياق، قررت جائزة كاثاك الأدبية لعام 2024 منح جائزتها السنوية للشاعر أحمد الشهاوي تقديرًا لمساهمته البارزة في الأدب العالمي، إلى جانب عدد من الشعراء المهمين عالميًّا، وتسلم الشاعر أحمد الشهاوي جائزته خلال "مؤتمر الدولي للمفكرين والكتّاب لعام 2024" الذي عُقد في كلكتا بالهند.

مُنحت هذه الجائزة في السنوات القليلة الماضية للشعراء مانفريد شوبوت من النمسا، توبياس بوركهارت من ألمانيا ويونا بوركهارت من الأرجنتين، بينجت بيرج من السويد، ميلان ريشتر من سلوفاكيا، الدكتور أحمد كمال عبدالله من ماليزيا، الدكتور لي كوي من شين بتيوان، أجنيس ميدوز من المملكة المتحدة، والدكتورة جويش أشونتانج من الكاميرون، وغيرهم.

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