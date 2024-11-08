مشاهير العرب - أول رد من ليلى الفاروق بعد انفصالها عن أمير عيد «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - تصدراسم الفنانة التشكيلية ليلى الفاروق وأمير عيد تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أنباء انفصالهما الأخيرة.

وجاء أول تعليق لـ ليلي الفاروق، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بنشر صورة مدون عليها: «خليك في حالك».

انفصال أمير عيد وليلي الفاروق

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أنباء حول انفصال الفنان أمير عيد وزوجته الفنانة التشكيلية ليلى الفاروق خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثار حالة من الجدل نظرا لمتابعة الجمهور لعلاقتهما منذ بدايتها.

وأكدت مصادر، صحة أنباء انفصال ليلى فاروق عن الفنان أمير عيد، وذلك بعد نشوب العديد من الخلافات التي أثرت على علاقتهما في الفترة الأخيرة.

آخر أعمال أمير عيد

وفي وقت سابق، احتل أمير عيد مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما استعانت المقاومة الفلسطينية بأغنيته التي تحمل اسم «تلك قضية» لدعم فلسطين.

وكانت الصفحة الرسمية للمقاومة الفلسطينية، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «تيلجرام» للتضامن مع القضية الفلسطينية، والذي ظهر من خلاله حديث أبو عبيدة عن فلسطين، مع تواجد أنغام أغنية تلك قضية لـ أمير عيد، مشيرا إلى مشاهد الدمار التي تأثرت بها غزة، على مدار 11 شهر.

وكان أمير عيد، وفريق كايروكي حرصوا على التضامن مع القضية الفلسطينية، بطرح أغنية تلك قضية، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وتضمنت كلمات أغنية تلك قضية الآتي: «ينقذ في سلاحف بحرية، يقتل حيوانات بشرية، قضية وتلك قضية، كيف تكون ملاكا أبيض؟، يبقى ضميرك نص ضمير، تنصف حركات الحرية، وتنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك، ع المقتول حسب الجنسية