مشاهير العرب - تامر حسني يشيد بموهبة حنين الشاطر: صوت رائع وموهبة عظيمة | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - أشاد الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بموهبة الفنانة الصاعدة حنين الشاطر، اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع نجاح آخر أعمالها الغنائية التي طرحتها مؤخرا.

وشارك تامر حسني، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، مشيدا بموهبة حنين الشاطر، قائلا: «حنين الشاطر، بجد صوت رائع وموهبة عظيمة، وإحساس حقيقي وصادق، وأغنية دي لازم تاخد حقها أكتر من كدا، لأنها هتعيش لسنين، وكلامها كل حد فينا يهديه لحد».

آخر أعمال تامر حسني

يشار إلى، أن آخر أعمال تامر حسني تعاونه مع النجمة الصاعدة مها فتوني في أغنية 30 حياة، التي حققت نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية.

وتعاون تامر حسني في أغنية 30 حياة مع الفنانة مها فتوني، كلمات تامر حسني ومؤمن راجح، وإخراج تامر حسني، ألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة.

وتتضمنت كلمات أغنية 30 حياة للفنان تامر حسني ومها فتوني: «إنتي الوحيده اللي عارفه مفتاح قلبي فين، وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده، بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين، طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده، إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها

مش عايزة أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها، خد مني عمري يارب كله وإديها، وأنا لو هعيش 30 حياة هفديك بيها، جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش، وأنا حبيت كل حاجة أولها معاك».