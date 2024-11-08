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تفاصيل إعادة عرض أغنية شيرين عبد الوهاب في فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

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تفاصيل إعادة عرض أغنية شيرين عبد الوهاب في فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

تفاصيل إعادة عرض أغنية شيرين عبد الوهاب في فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:30 مساءً -  يعرض في الوقت الحالي،  فيلم الهوى سلطان والذي يقوم ببطولته أحمد داود والفنانة منة شلبي وأحمد خالد صالح. 

أغنية شيرين عبد الوهاب 

 وشهدت أحداث الفيلم إعادة عرض أغنية شيرين عبد الوهاب الشهيرة “هتعمل أيه" من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان محمد يحيى، والتي قدمتها للمرة الأولى في عام 2008 من خلال فيلم “آسف على الإزعاج” والذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي. 

وكانت الفنانة  منةً شلبي أعربت عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فيلم الهوى سلطان، مؤكدة أنها استمتعت بالتجربة بشكل كبيرة ولكنها واجهت العديد من التحديات، مضيفة بأن لا يوجد تجربة خالية من التحديات. 

وأضافت منة أنها تستهل الفترة المقبلة لعرض فيلمها الجديدة هيبتا 2، وذلك بعد نجاح الجزء الأول متمنية أن العمل ينال إعجاب الجمهور. 

 

قصة فيلم الهوى سلطان 

والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”. 

 

أبطال فيلم الهوى سلطان 

والفيلم  بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر،  خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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