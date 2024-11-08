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مشاهير العرب - مسلسل وتر حساس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل وتر حساس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل وتر حساس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة 11.. تزداد الأحداث تشويقا في الحلقة الماضية لـ مسلسل وتر حساس من بطولة الفنانة صبا مبارك، بعدما تنفصل سلمى عن أكرم وتتزوج من رشيد في السر لكى تواصل انتقامها من ابنة خالتها كامليا، مما يزيد من بحث الجمهور حول مواعيد عرض الحلقة 11 من مسلسل وتر حساس، التي تستعرضها كلمتك لكم في التقرير التالي.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 11

وتنطلق الحلقة 11 من مسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك، الأحد المقبل 10 نوفمبر الجاري، حيث يعرض في تمام الساعة الـ 8 مساء من خلال شاشة ON.

بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

كما يتابعه الجمهور المسلسل عبر قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

مسلسل وتر حساس

أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 10

ويصاب أكرم، بصدمة لانفصال سلمى «صبا مبارك» عنه في الحلقة 10 لـ مسلسل وتر حساس، ويذهب لرشيد وكان تتواجد في شقته سلمى ولكنها تختبأ عند وجوده، ويكشف له أن سلمى انفصلت عنه، ليوضح له أنه كان على حق حيث يوجد بداخلها شخص أخر.

مسلسل وتر حساس

تدور قصة مسلسل «وتر حساس»، حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم "كاميليا" إنجي المقدم، أن زوجها "رشيد" محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة "سلمى" صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

ومسلسل «وتر حساس» من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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