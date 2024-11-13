الرياضة - 04:26 - ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:26 مساءً - أسعار الذهب اليوم.. ارتفع سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، وذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

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أسعار الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب الـ 2 جرام اليوم في مصر نحو 7.390 جنيه.

- بلغ سعر الجنيه الذهب الـ 4 جرام اليوم في مصر نحو 14.780 جنيه.

- وصل سعر الجنيه الذهب الـ 8 جرام اليوم في مصر نحو 29.560 جنيه.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4165 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3645 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3124 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء بقيمة 29160 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء، سجل 2612 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.