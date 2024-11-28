ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد أول اختبار أجري عليها.. تفكك بلاط الأرصفة التي شملتها أعمال الصيانة بمدينة تعز - أخبار كلمتك

بعد أول اختبار أجري عليها.. تفكك بلاط الأرصفة التي شملتها أعمال الصيانة بمدينة تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. تدشين معرض الصور الفوتوغرافي في عدن - أخبار كلمتك

بالصور .. تدشين معرض الصور الفوتوغرافي في عدن - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع وفد خبراء الناشر الدولي "Springer Nature" - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع وفد خبراء الناشر الدولي "Springer Nature" - أخبار كلمتك

بتخفيضات 30%، إمبابة تستعد لاستقبال سوق اليوم الواحد غدًا (صور) - أخبار كلمتك

بتخفيضات 30%، إمبابة تستعد لاستقبال سوق اليوم الواحد غدًا (صور) - أخبار كلمتك

تامر حسني يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

تامر حسني يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

جاريث بيل يدافع عن مبابي بعد إهدار ركلة جزاء أمام ليفربول - أخبار كلمتك

جاريث بيل يدافع عن مبابي بعد إهدار ركلة جزاء أمام ليفربول - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق: فشلنا في حماية المحتجزين وتخلينا عنهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق: فشلنا في حماية المحتجزين وتخلينا عنهم - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يجري لقاءات ثنائية مع ممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والاستثمار - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يجري لقاءات ثنائية مع ممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والاستثمار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

خلال ساعات، تعديلات جديدة على حركة تشغيل السكك الحديد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خلال ساعات، تعديلات جديدة على حركة تشغيل السكك الحديد - أخبار كلمتك

خلال ساعات، تعديلات جديدة على حركة تشغيل السكك الحديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:48 صباحاً - السكك الحديد، قررت الهيئة القومية للسكك الحديد إجراء بعض التعديلات على التشغيل بعد ساعات من الآن، وذلك في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر امتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان / القاهرة والذي يقوم من محطة أسوان يوم 30 / 11 / 2024 الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح يوم 1 / 12 / 2024 ويمتد سيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحًا.

تعديلات جديدة بالسكك الحديد

جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر “على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة بامتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان / القاهرة لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2024”.

كما تقرر تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية / القاهرة ( خدمة جديدة ) حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقًا للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007.

71f0de8b17.jpg
f99522d288.jpg
fbeeb112dd.jpg
7c9e02cfcf.jpg
8b1604e2b0.jpg
a02a8742b4.jpg

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 661 – 163 – 3024 – 1212 ].

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، ختام ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق