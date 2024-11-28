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رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الحرب التجارية تهدد بمحو النمو الاقتصادي العالمي - أخبار كلمتك

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رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الحرب التجارية تهدد بمحو النمو الاقتصادي العالمي - أخبار كلمتك

رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الحرب التجارية تهدد بمحو النمو الاقتصادي العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد: إن تداعيات أي حرب تجارية ستكون بشكل عام سلبية على الجميع.

انخفاض عالمي في الناتج المحلي

وذكرت لاجارد في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الخميس، أن الحرب التجارية لا يمكن أن تكون في مصلحة أحد، لا الولايات المتحدة ولا أوروبا، ولا أي شخص آخر، ومن شأنها أن تؤدي إلى انخفاض عالمي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت لاجارد أن تداعيات الرسوم الجمركية ستكون سلبية على النمو العالمي على الأجل البعيد.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كلمتك
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كلمتك

محو النمو الاقتصادي العالمي

وبحسب الصحيفة، حثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الزعماء السياسيين في أوروبا على التعاون مع دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة، محذرة من أن حربًا تجارية مريرة تهدد بمحو النمو الاقتصادي العالمي.

 

وفي أول مقابلة لها منذ فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية، قالت: إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى عدم الرد، ولكن التفاوض مع الرئيس المنتخب الذي هدد بفرض تعريفات جمركية.

الحرب التجارية بين أمريكا والصين، كلمتك
الحرب التجارية بين أمريكا والصين، كلمتك

وفي سياق آخر، قال الدكتور نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي: إن دونالد ترامب لديه أجندة بعضها إيجابي وبعضها ستكون لها آثار سلبية، فهو يقدم وعودًا مثل تخفيف الضرائب ورفع المعونات للعاطلين عن العمل، كذلك تحفيز الشركات لكي ترتفع أسهمها وتتوسع في التجارة العالمية.


الجانب السلبي لترامب

وأضاف: الجانب السلبي لترامب الذي يؤذي المستهلك والشركات الأمريكية والمزارعين بشكل خاص متعلق بالسياسة الحمائية أي فرض الجمارك على كل الاستيراد الذي سيتأتي من كل مكان، وبناء على ذلك سترتفع الأسعار، وزيادة التضخم.

خسائر في الاقتصاد العالمي

وأوضح الخبير الاقتصادي خلال تصريحات تليفزيونية أنه هناك توقعات أن تكون هناك خسائر في الاقتصاد العالمي تقريًبا بنسبة ١.٦٪؜ بحلول عام ٢٠٢٦، كما أن على بنوك العالم أن تراقب وتأخذ اللازم لحماية الميزان التجاري، كما على دونالد ترامب أن يكون حريصًا على ألا يؤذي المستورد الأمريكي.

حرب تجارية عالمية

وتابع: أن الشركات الناشئة التي تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سوف تخسر بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، كما ستكون هناك كوارث اقتصادية، كما لو هناك ردود فعل انتقامية فيسكون هناك حرب تجارية عالمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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