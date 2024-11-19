صفقة الأسرى المعقدة، خلافات بين نتنياهو والموساد وفريق حماس المفاوض بدون عنوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن وجود خلافات داخل القيادة الإسرائيلية بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وأفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس رفضا مقترحات تقدم بها فريق المفاوضات الإسرائيلي.

خلافات بين حكومة نتنياهو ووفد التفاوض

في المقابل وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلًا عن مصادر مطلعة، طلب كل من رئيس الموساد وممثل الجيش في الوفد المفاوض مساحة أكبر لإجراء المفاوضات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى اتفاق يعكس متطلبات المرحلة الحالية.

يأتي هذا في ظل تزايد الضغوط السياسية والإعلامية على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الجنود المحتجزين وضمان عودة الأسرى الإسرائيليين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن قادة فريق حماس التفاوضي غير موجودين في العاصمة الدوحة حاليا، وهم يتنقلون بين عواصم مختلفة.

قطر تؤكد عدم إغلاق مكاتب حماس في الدوحة

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: إن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم؛ فستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.

وأكد المتحدث أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مشددا على أن الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية.

وشدد الأنصاري على أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف.

نتنياهو يزعم: حماس تعوق إتمام صفقة تبادل الأسرى وإعادة المحتجزين من غزة رئيس الشاباك يبحث صفقة تبادل الأسرى في اجتماعات مع وزراء إسرائيليين





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