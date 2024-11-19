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صفقة الأسرى المعقدة، خلافات بين نتنياهو والموساد وفريق حماس المفاوض بدون عنوان - أخبار كلمتك

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صفقة الأسرى المعقدة، خلافات بين نتنياهو والموساد وفريق حماس المفاوض بدون عنوان - أخبار كلمتك

صفقة الأسرى المعقدة، خلافات بين نتنياهو والموساد وفريق حماس المفاوض بدون عنوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن وجود خلافات داخل القيادة الإسرائيلية بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وأفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس رفضا مقترحات تقدم بها فريق المفاوضات الإسرائيلي.

خلافات بين حكومة نتنياهو ووفد التفاوض 

في المقابل وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلًا عن مصادر مطلعة، طلب كل من رئيس الموساد وممثل الجيش في الوفد المفاوض مساحة أكبر لإجراء المفاوضات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى اتفاق يعكس متطلبات المرحلة الحالية.

يأتي هذا في ظل تزايد الضغوط السياسية والإعلامية على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الجنود المحتجزين وضمان عودة الأسرى الإسرائيليين.

 وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن قادة فريق حماس التفاوضي غير موجودين في العاصمة الدوحة حاليا، وهم يتنقلون بين عواصم مختلفة.

قطر تؤكد عدم إغلاق مكاتب حماس في الدوحة 

 وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: إن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم؛ فستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.

وأكد المتحدث أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مشددا على أن الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية.

وشدد الأنصاري على أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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