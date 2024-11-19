وزارة الصحة اللبنانية: 3544 شهيدا و15036 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:42 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 3544 شخصا و15036 مصابا آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

استشهاد أكثر من 200 طفل وإصابة 1100 في لبنان منذ بدء الحرب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 200 طفل استشهدوا وأصيب 1100 آخرون في لبنان خلال الشهرين الماضيين.

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وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم المنظمة في مؤتمر صحفي في جنيف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الخسائر البشرية: "لقد بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا أكثر من 200 طفل خلال الشهرين الماضيين فقط.. 231 طفلا على الأقل منذ بداية الحرب العام الماضي".

ولم يعلق المتحدث باسم المنظمة على الجهة المسؤولة عن عمليات القتل، معتبرا أن الأمر واضح لكل من يتابع وسائل الإعلام.

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