رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل: ضم الضفة الغربية احتمال وارد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:04 مساءً - قال مايك هاكابي مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب السفير في إسرائيل: إن ضم الضفة الغربية "بالطبع" أمر وارد، لكنه ليس هو من يضع السياسة.

 مايك هاكابي: أنفذ سياسة الرئيس

وأضاف مايك هاكابي "أعتقد أيضًا أن شعب إسرائيل يستحق بلدًا آمنًا ومأمونًا وأي شيء يمكنني القيام به للمساعدة في توفير ذلك سيكون امتيازًا كبيرًا لي".

وتابع مايك هاكابي "حسنًا بالطبع لن أضع السياسة، سأنفذ سياسة الرئيس، لكنه أثبت بالفعل في ولايته الأولى أنه لم يكن هناك رئيس أمريكي كان أكثر مساعدة في تأمين سيادة إسرائيل من نقل السفارة، والاعتراف بهضبة الجولان، ولم يفعل أحد أكثر من الرئيس ترامب وأتوقع تمامًا أن يستمر ذلك".

 مايك هاكابي مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل
 مايك هاكابي مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل

 أول شخص غير يهودي يتم ترشيحه لمنصب السفير في إسرائيل

وعندما سُئل عن إمكانية إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، قال هكابي: "حسنًا، لم يكن لدي الوقت لمعالجة ذلك" ويكرر أنه ليس من وظيفته وضع السياسة، بل تنفيذها.

وكان هكابي، 69 عامًا، أحد أكثر المؤيدين المتحمسين لإسرائيل، وهو أول شخص غير يهودي يتم ترشيحه لهذا المنصب منذ أن اختار الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش جيمس كانينجهام في عام 2008.

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة

وول ستريت جورنال: حماس وفتح يتفقان على تشكيل لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعمار غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق