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روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل بعد ضربها هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم - أخبار كلمتك

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روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل بعد ضربها هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم - أخبار كلمتك

روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل بعد ضربها هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:48 مساءً - قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، اليوم الأربعاء إن روسيا وجهت تحذيرا لتل أبيب بعد ضرب جيش الإحتلال الإسرائيلي هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية. 

روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل 

وأضاف  لافرينتيف: "روسيا تقف دائما مع وقف العنف والقتال إن كان في المنطقة (لبنان- اسرائيل) أو غزة.. نرى أن إسرائيل باتت بشكل دوري تشن ضربات على ما يسمونه مناطق النفوذ الإيراني داخل الأراضي السورية".

وتابع: "موقف روسيا كان دائما الرفض الكامل لهذه الأنشطة الإسرائيلية التي تخرج عن أطر القانون الدولي ويتم على أراضي دولة ذات سيادة.. ونحن عبر القنوات ذات الصلة ووزارتي الخارجية والدفاع نتحدث عن ذلك بشكل مستمر ونحذر الجيش الإسرائيلي من أن هذه الأنشطة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية".

الضربات الإسرائيلية على سوريا 

واستطرد "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث في مؤتمر صحفي مؤخرا عن الضربة الإسرائيلية التي نفذت في (أكتوبر الماضي في جبلة باللاذقية) على مستودعات قريبة جدا من قاعدة حميميم الروسية على بعد 1 كم -1.5 كم عن قاعدتنا".

وأوضح لافرينتيف "تلك الضربة كان من الممكن أن تؤدي ذلك إلى تضرر العسكريين الروس وبالطبع لو حصل ذلك لكانت له تداعيات خطيرة وسلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين ولذلك وجهنا تحذيرا مرة أخرى للجانب الإسرائيلي بأن ينأى عن شن أي ضربات للأراضي السورية. كل المسائل يمكن حلها وفق عبر قنوات الاتصال بين العسكريين الإسرائيليين وروسيا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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