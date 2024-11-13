وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:32 مساءً - استقبل ناصر ياسين، وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ اللبنانية، وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي اليوم لدى وصوله إلى مطار بيروت، وسلم وزير الخارجية شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان الشقيق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاستمرار في الجسر الجوي المصري لتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأعلن وزير الخارجية أن الشحنة الجديدة من المساعدات الإغاثية المصرية تضمنت ٢١ طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة، لتصل بذلك إجمالي المساعدات المصرية للبنان إلى ٨٨ طنا.

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان

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