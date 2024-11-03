كولر يطلب تقريرًا طبيًّا عن حالة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - النادي الأهلي، طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز الطبي تجهيز تقريرًا شاملًا عن موقف ياسر إبراهيم الذي يعاني من الإصابة في منطقة الحوض، حيث يرغب السويسري في الوقوف على موقف اللاعب الذي غاب عن مباراة سيراميكا أمس.

من جانب آخر، قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود كهربا لاعب الفريق يخضع للفحص الطبي اليوم للوقوف على موقفه بشأن المشاركة من عدمها في التدريبات الجماعية بعد شكواه من آلام في الركبة، تلك التي أبعدته عن مباراة سيراميكا أمس في افتتاحية مسابقة الدوري الممتاز.

الانتقادات ليوسف أيمن

ويعقد مارسيل كولر جلسة مع يوسف أيمن مدافع الفريق على هامش مران الفريق اليوم من أجل تحضيره نفسيًّا للتعامل مع الانتقادات التي تعرض لها أمس بعد مشاركته في الشوط الأول من مباراة سيراميكا والتي ظهر فيها بشكل غير مرضٍ لطموحات جماهير الأهلي.

وقام كولر باستبدال يوسف أيمن بين شوطي مباراة سيراميكا كليوباترا أمس، مؤكدًا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه فضل استبدال اللاعب من أجل الحفاظ عليه.

وتأكد غياب أشرف داري مدافع الأهلي عن قائمة الفريق أمام زد الخميس القادم بسبب استمرار إصابته في كاحل القدم، حيث حصل كولر علي تقرير طبي يؤكد عدم جاهزية اللاعب ومن ثم خروجه من الحسابات الفنية.

ويعقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة زد الخميس القادم وأيضًا الحديث عن سلبيات وإيجابيات مباراة سيراميكا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في ضربة البداية للموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام نظيره زد الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي

ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء الخميس المقبل بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.