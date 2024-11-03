الزمالك يفوز علي الشمس وديًّا بهدفين لهدف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - فاز فريق الزمالك على نظيره الشمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي، في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك كل من جيفرسون كوستا في الدقيقة 52، وحسام أشرف في الدقيقة 63.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد رفاعي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود و نبيل عماد دونجا وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو"و مصطفى شلبي وسيف الجزيري ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

سيطر الزمالك على مجريات الأمور وهدد مرمى الشمس في أكثر من فرصة دون ترجمة الفرص لأهداف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من، محمود الشناوي ومحمد عاطف وأحمد رفاعي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وزياد كمال وسيف جعفر ومهاب ياسر وحازم أسامة وسامسون أكينيولا وحسام أشرف.

وتمكن جيفرسون كوستا من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52 بعدما تلقى عرضية من ركلة ركنية سددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، قبل أن يتعادل بعدها الشمس في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

ونجح حسام أشرف في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 63، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتعزيز التقدم في حين سعى الشمس لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش بستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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