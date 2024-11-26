كريم بنزيما يطلب من اتحاد جدة ضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن طلب كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، من إدارة ناديه التعاقد مع نجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشف الصحفي الشهير ادواردو اند مقدم برنامج El Chiringuito: أن بنزيما طلب من إدارة اتحاد جدة السعودي التعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد، خاصة وأنه أحد العناصر الذي يرغب الفريق الملكي في التخلص منها بالميركاتو الشتوي.

وكشفت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد يعمل على خطة ترميم خط دفاعه الموسم المقبل، حيث يعاني الفريق الموسم الحالي.

ويعاني الريال دفاعيًّا هذا الموسم في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين، بجانب العديد من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق.

وقالت إذاعة كادينا سير: إن الريال يخطط لعملية تحديث شاملة في مركز الظهير الأيسر، والتي تضم الفرنسي فيرلاند ميندي.

وأوضح التقرير، أن إدارة الريال ستعمل على بيع اللاعب حيث تعمل على ضم الكندي ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ الألماني.

ميندي صاحب الـ 29 عامًا يلعب موسمه السادس مع الريال، منذ انتقاله في صيف 2019 من ليون الفرنسي، حيث شارك في 184 لقاء وسجل 6 أهداف.

تصريحات كريم بنزيما

أكد كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، أنه ما زال يريد اللعب، وما زال يسعى إلى تحقيق الأمجاد في الملعب، مضيفًا: “كل ما يسعني قوله؛ هو أنني سأفوز أينما كنت، الأمر بهذه البساطة”.

وقال بنزيما خلال فيلم وثائقي عن الدوري السعودي عبر نيتفليكس: "أنا مسلم، والسعودية بلد مسلم؛ وأنا أنتمي إلى هنا، وها أنا بالقرب من مكة، كرة القدم هي حياتي، ولكن التقرب إلى الله والعيش بجانب مكة المكرمة أمر مختلف".

وتابع بنزيما: الانتقال إلى الاتحاد لا يعني مجرد اللعب في فريق آخر، بل يعني العيش في مكان آخر والتأقلم مع حياة مختلفة، حتى إن كان بلدًا رائعًا، فلا بد من تعلم الانسجام مع اللاعبين الآخرين والتأقلم مع اختلاف أسلوب اللعب ورؤية المدرب، قبل أن تتمكن من تحقيق الفوز، ثمة عدة شروط تسبق الفوز وعليك بذل جهد كبير للتأقلم.

وواصل كريم بنزيما البرنامج التأهيلي الموضوع له تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ.

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