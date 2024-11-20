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الغندور حكما للجزائر والمغرب في دورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

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الغندور حكما للجزائر والمغرب في دورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

الغندور حكما للجزائر والمغرب في دورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:00 صباحاً - دورة شمال إفريقيا للشباب، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أحمد الغندور لإدارة لقاء منتخبي الجزائر والمغرب ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٠ عامًا.

 

طاقم حكام مباراة شباب الجزائر والمغرب

المباراة يديرها أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول ويوسف البساطي مساعد ثاني والليبي عبد الواحد حرويدة حكمًا رابعًا.

منتخب المغرب للشباب، كلمتك
منتخب المغرب للشباب، كلمتك

موعد مباراة شباب الجزائر والمغرب

ومن المقرر إقامة اللقاء اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر الجاري علي ستاد هيئة قناة السويس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم اختار الثلاثي المصري الغندور وجمال والبساطي كضمن الحكام المشاركين لتمثيل اسم مصر في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٠ عامًا.

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المغرب يتصدر التصفيات

يعتبر لقاء الجزائر والمغرب ضمن أقوى وأهم الدربيات في إفريقيا والبطولة حيث يحتل المنتخب المغربي المركز الأول برصيد ٦ نقاط بينما يتواجد الجزائر في المركز الثالث بنقطة وحيدة والذي يحتاج للفوز في هذا اللقاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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