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بمشاركة عبد المنعم، نيس يتقدم علي بريست بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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بمشاركة عبد المنعم، نيس يتقدم علي بريست بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، نيس يتقدم علي بريست بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - تقدم فريق نيس علي  نظيره بريست، بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب "فرانسيس بليه".

وسجل هدف التقدم لفريق نيس اللاعب غيفان جيساند في الدقيقة 42. 

وشهد التشكيل الأساسي لفريق نيس لمواجهة بريست مشاركة المحترف المصري محمد عبد المنعم. 

تشكيل نيس لمباراة بريست

القناة الناقلة لمباراة نيس وبريست في الدوري الفرنسي


تذاع مباراة نيس وبريست في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويأمل محمد عبد المنعم المشاركة في مباراة نيس اليوم، بعدما أظهر نفسه وترك بصمته في المباريات الماضية.

وشارك عبد المنعم في 6 مباريات رفقة نيس، منذ قدومه من الأهلي في وقت سابق من موسم الانتقالات الصيفي لهذا العام.

ويمتلك نيس حاليًا 13 نقطة في المركز الثامن في جدول الدوري الفرنسي، بفارق الأهداف عن بريست صاحب المركز العاشر.

وكان فريق نيس فاز على ضيفه موناكو بنتيجة  2-1 بمشاركة محمد عبد المنعم، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، على ملعب أليانز ريفييرا.

وشارك محمد عبد المنعم أساسيًا في تشكيل نيس ضد موناكو في قمة الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

 

أهداف مباراة نيس وموناكو وحالة الطرد

وافتتح السويسري إمبولو التسجيل لصالح فريق موناكو في الدقيقة 39، ليتقدم الضيوف، إلا أن جويساند تمكن معادلة النتيجة في الدقيقة 45+1 بعد صناعة من الظهير الأيسر التونسي الدولي علي العابدي، ليمنح التعادل لصالح أصحاب الأرض نيس.

 

وتحصل اللاعب فاندرسون على بطاقة حمراء في الدقيقة 45+4 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب الاعتراض، ليكمل موناكو المباراة بـ10 لاعبين.

وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين نيس أمام موناكو بهدف لكل فريق ضمن الجولة التاسعة.

وأحرز لابوردي هدف الفوز لصالح نادي نيس في الدقيقة 71، ليمنح أصحاب الأرض 3 نقاط هامة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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