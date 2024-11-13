حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - مهرجان القاهرة السينمائي، انطلقت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويتيح موقع “كلمتك” للقراء والمشاهدين خدمة البث المباشر للحفل والفعاليات.

أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا

يُعدُ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي -الذي تنطلق نسخته الخامسة والأربعون مساء اليوم- أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والأكثر انتظامًا، كما ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

وتشهد الدورة 45 التي تُقام خلال الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر الجاري مشاركة وعرض 194 فيلمًا من 72 دولة، من بينها: 45 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، و119 فيلمًا عروضها الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن 16 ريد كاربت.

ومن المقرر أن تكرم الدورة الجديدة ثلاث شخصيات سينمائية مؤثرة من مصر والبوسنة والهرسك، وهم: المخرج يسري نصر الله الذي يمنحه المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة، والفنان أحمد عز الذي يمنحه المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز، وأيضًا تكريم المخرج دانيس تانوفيتش (رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية).

لجان تحكيم مسابقات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشف في وقت سابق عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية، التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل قليل، كلًا من دانيس تانوفيتش (رئيس لجنة التحكيم) مخرج وكاتب سيناريو من البوسنة، وأحمد حافظ مونتير من مصر، وأندريا بالاورُو مخرج من إيطاليا، وأنجيلا مولينا ممثلة من أسبانيا، وأنوشا سويتشاكورنبونج مخرجة من تايلاند، وﺴﻴﻠﭭﻲ بيالا منتجة وكاتبة من فرنسا، وعائشة بن أحمد ممثلة من تونس.

بينما تضم لجنة تحكيم آفاق السينما العربية كلًا من: إنزو بورسلي منتج من إيطاليا وﺗﺎﻣﺮ ﻛﺮواﻥ مؤلف موسيقي من مصر، وهند الفهاد مخرجة، كاتبة من المملكة العربية السعودية.

وتضم لجنة تحكيم "مسابقة أسبوع النقاد الدولية" جراين هومفريز مدير مهرجان دبلن السينمائي الدولي من أيرلندا، ونسرين الراضي ممثلة من المغرب، وخالد الحجر مخرج من مصر.

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