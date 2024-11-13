حسين فهمي: حرصت على أن يكون المهرجان بسيطا وله كلمة، ولدينا 10 أفلام تعرض لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - قال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45: "حرصت على أن يكون المهرجان في منتهي البساطة وله كلمة وتواجد، وأن يكون في دار الأوبرا".

مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام بالقاهرة السينمائي

وتابع: "في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حرصنا على أن يبقى عندنا مجموعة كبيرة من الأفلام وعددهم 190 فيلما من 50 دولة ولدينا 10 أفلام تعرض لأول مرة".

ترميم الأفلام القديمة

وأضاف: "قمنا بترميم 10 أفلام من أهم أفلام السينما المصرية، ومنها شيء من الخوف والقاهرة 30 والمستحيل وبين القصرين، ونقوم بترميم 12 فيلما آخر خلال الفترة المقبلة".



حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.