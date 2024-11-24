توقف سائقو الشاحنات في هذا المكان - أخبار كلمتك

توقف سائقو الشاحنات في هذا المكان - أخبار كلمتك

السعودية توقف استيراد الاسماك من اليمن خوفا من هذا المرض - أخبار كلمتك

السعودية توقف استيراد الاسماك من اليمن خوفا من هذا المرض - أخبار كلمتك

«ارتدوا الملابس الشتوية».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

«ارتدوا الملابس الشتوية».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث سبل التعاون الديني - أخبار كلمتك

مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث سبل التعاون الديني - أخبار كلمتك

إيقاف عدد من القطارات غدًا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

إيقاف عدد من القطارات غدًا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

5 وزراء يفتتحون مؤتمر محركات التنمية الصناعية في عالم الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

5 وزراء يفتتحون مؤتمر محركات التنمية الصناعية في عالم الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الضرائب: إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي - أخبار كلمتك

الضرائب: إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تتواصل مع أسرة محمد رحيم بعد وفاته - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تتواصل مع أسرة محمد رحيم بعد وفاته - أخبار كلمتك

سيناريو واحد لتأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

سيناريو واحد لتأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مع موجة الطقس السيئ، هل تقرر وزارة التعليم تعطيل الدراسة ببعض المحافظات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مع موجة الطقس السيئ، هل تقرر وزارة التعليم تعطيل الدراسة ببعض المحافظات - أخبار كلمتك

مع موجة الطقس السيئ، هل تقرر وزارة التعليم تعطيل الدراسة ببعض المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية الراهنة، ومع حالة الطقس السيئ، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بالمدارس.

تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية 


وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية هو قرار يرجع لمحافظ كل محافظة وليس وزارة التعليم، ولم تصدر الوزارة أي قرار بشأن تعطيل الدراسة اليوم الأحد.

 

حالة الطقس، شهدت بعض مناطق الجمهورية هطول أمطار متوسطة إلى كثيفة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

1eedc581a6.jpg

وكانت  هيئة الأرصاد الجوية  قد حذرت من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع الجاري، اعتبارا من اليوم الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية في انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك  نشاط للرياح بقيم تتراوح من 40:50 كم فى الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

 

f373b49241.jpg

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد  إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

9460c89f62.jpg


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط وهي "مطروح، الإسكندرية، البحيرة"، حيث تصل سرعة الرياح من 60: 85 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من 4: 6 أمتار.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وهم "كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من4:5 متر.

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من 3:4 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية هذه المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب حركة الملاحة البحرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أخر تطورات الحالة الصحية لـ بشير الديك بعد تعرضه لوعكة صحية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق