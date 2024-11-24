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سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:28 صباحاً - شهدت عدد من المناطق في القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت  هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات مسبقة بخصوص حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لهذا الأسبوع.

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ورصدت عدسة كلمتك سقوط الأمطار في عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة، ما أدى إلى تكدس حركة المرور في بعض الشوارع الرئيسية. 

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وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة الحالة الجوية عن كثب، محذرة من احتمالية استمرار تقلبات الطقس خلال الأيام القادمة، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة في بعض الأحيان.

 

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ودعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل في الطرقات والالتزام بالإرشادات حفاظًا على سلامتهم.

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وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التي تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء القاهرة المختلفة.

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كما أكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.  

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وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

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محافظ القاهرة: الاستجابة السريعة لأي بلاغات

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أى طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  الأسبوع الجاري، اعتبارًا من اليوم الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح بقيم تتراوح من 40:50 كم في الساعة على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

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ويكون هناك نشاط  للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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