مخاوف لدى الجيش الإسرائيلي من إصدار مذكرات اعتقال سرية بحق جنود وضباط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، بأن هناك مخاوف جدية من أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق جنود وضباط في جيش الاحتلال.

قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت في وقت سابق من اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، ويوآف جالانت، وزير دفاع الاحتلال المقال.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات اعتقال بحقهما.

وأضافت الجنائية الدولية، أنه تم تصنيف أوامر الاعتقال على أنها سرية، وذلك لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، ومع ذلك، قررت الدائرة الكشف عن المعلومات الواردة أدناه نظرًا لأن سلوكًا مماثلًا لما ورد في أمر الاعتقال يبدو أنه مستمر.

واستطردت الجنائية الدولية فى بيانها، وعلاوة على ذلك، ترى الدائرة أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود أوامر الاعتقال».

الجنائية الدولية أكدت ارتكاب نتنياهو وجالانت جرائم حرب

وتابعت، فيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، وجالانت، وزير دفاع إسرائيل آنذاك، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين في جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

ووجدت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.

مشيرة إلى أن الدائرة رأت أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلًا عن الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024 على الأقل، مضيفة أن، هذا الاستنتاج يستند إلى دور نتنياهو وجالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها.

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