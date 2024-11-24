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رقصة القرن، حكايات إنسانية متعددة وتناغم حركي معبر على مسرح الجزويت (صور) - أخبار كلمتك

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رقصة القرن، حكايات إنسانية متعددة وتناغم حركي معبر على مسرح الجزويت (صور) - أخبار كلمتك

رقصة القرن، حكايات إنسانية متعددة وتناغم حركي معبر على مسرح الجزويت (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - بحضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد"، قدم فريق عرض الأداء الحركي "رقصة القرن" إخراج أحمد عادل ليلة فنية مميزة مساء أمس السبت، على مسرح جزويت القاهرة. 

حضور كامل العدد

واصطف العشرات في طوابير طويلة قبيل انطلاق العرض، كما امتلأت جنبات المسرح بالجمهور مما جعل إدارة المسرح تستعين بكراسي إضافية لاستيعاب الحضور. 

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عرض الأداء الحركي رقصة القرن 

و عرض "رقصة القرن" ينتمي لعروض مسرح الجسد، وهو عبارة عن مجموعة الأداءات الحركية المركبة التي تعبر عن الكثير من الحالات الإنسانية والقضايا الاجتماعية التي يعيشها الإنسان المعاصر.

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وامتاز التصميم الحركي والدرامي بالتناغم بين الأداء والأفكار المطروحة، إذ نجد أن أجساد المؤدين تنسج ما يوحي بحكايات متعددة تسلم عقل المشاهد لقراءات مختلفة.

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ونجح مخرج العرض أحمد عادل في تحقيق رؤية طقسية ساعدته في إيصال المستويات النفسية للشخصيات، وذلك عبر تكثيف حركة الراقصين وتفاعلها مع عناصر المسرحية. 

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صناع عرض رقصة القرن 

عرض "رقصة القرن" فكرة وكيروجراف وإخراج أحمد عادل، ديكور وملابس مي فكري، إعداد موسيقي هادي صلاح، تنفيذ إضاءة مصطفى سيد، تأليف موسيقى النهاية إسلام وائل، مخرج منفذ هادي صلاح ومنة ناصر. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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