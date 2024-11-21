مشاهير العرب - اليوم.. مهرجان القاهرة السينمائي ينظم جلسة حوارية مع أحمد حافظ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:05 صباحاً - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على هامش فعاليات دورته الـ 45 جلسة حوارية اليوم الخميس 21 نوفمبر مع المونتير أحمد حافظ، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وتقام جلسة المونتير أحمد حافظ على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2024.

من المقرر أن يتحدث «حافظ» خلال الجلسة، التي تديرها المخرجة مريم أبو عوف، عن مشواره الفني كالحديث عن كواليس عمله في أفلام شهيرة، ونقل خبرته إلى الحضور من خلال تقديمه نظرة تفصيلية عن حرفة تشكيل السرد من خلال فن المونتاج.

ويكشف حافظ عبر الجلسة عن رؤيته حول عملية اتخاذ القرار الإبداعي والتعاون مع المخرجين والدور الحيوي للمونتير في سرد القصة عبر الشاشة.

وتمثل فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وستشهد فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية فضلا عن نقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.