انتهاء العدوان على لبنان، كواليس التهديد الأمريكى ونتنياهو يناقش توقيت الإعلان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر فى الاحتلال مساء اليوم، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحث مع مساعديه كيفية شرح وتقديم التسوية مع لبنان للإسرائيليين.

إسرائيل توافق على تنفيذ اتفاق التسوية مع لبنان

وأكدت هيئة البث، إن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للوسيط الأمريكى، آموس هوكستين، للمضي قدمًا نحو الاتفاق مع لبنان.

وأشارت الهيئة، إلى أن إسرائيل حصلت على ضمانات من واشنطن بالحصول على حرية العمل في حال حدوث انتهاك للاتفاق في لبنان.

المبعوث الأمريكى هدد بالانسحاب من الوساطة بين لبنان وإسرائيل

وكشفت، أن المبعوث الأمريكى هدد بالانسحاب من الوساطة بين لبنان وإسرائيل، إذا لم يكن هناك اتفاق في غضون أيام.

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