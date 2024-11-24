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انتهاء العدوان على لبنان، كواليس التهديد الأمريكى ونتنياهو يناقش توقيت الإعلان - أخبار كلمتك

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انتهاء العدوان على لبنان، كواليس التهديد الأمريكى ونتنياهو يناقش توقيت الإعلان - أخبار كلمتك

انتهاء العدوان على لبنان، كواليس التهديد الأمريكى ونتنياهو يناقش توقيت الإعلان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر فى الاحتلال مساء اليوم، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحث مع مساعديه كيفية شرح وتقديم التسوية مع لبنان للإسرائيليين.

إسرائيل توافق على تنفيذ اتفاق التسوية مع لبنان

وأكدت هيئة البث، إن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للوسيط الأمريكى، آموس هوكستين، للمضي قدمًا نحو الاتفاق مع لبنان.

وأشارت الهيئة، إلى أن إسرائيل حصلت على ضمانات من واشنطن بالحصول على حرية العمل في حال حدوث انتهاك للاتفاق في لبنان.

المبعوث الأمريكى هدد بالانسحاب من الوساطة بين لبنان وإسرائيل

وكشفت، أن المبعوث الأمريكى هدد بالانسحاب من الوساطة بين لبنان وإسرائيل، إذا لم يكن هناك اتفاق في غضون أيام.

صحيفة إسرائيلية تكشف الخوف الأكبر من أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت

250 عملية إطلاق صواريخ من ‎لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليل

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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