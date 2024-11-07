قصف إسرائيلي على بلدة يارون وقرب مطار بيروت في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:49 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا استهدف بلدة يارون جنوبي لبنان.

سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله قرب مطار بيروت



وزعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم أهدافا لحزب الله قرب مطار بيروت وألحق به أضرارا طفيفة.

ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الحرب على لبنان لتشمل معظم المناطق بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

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