نابولي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على روما بهدف (صور) - أخبار كلمتك

نابولي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على روما بهدف (صور) - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح أمام ساوثهامبتون - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح أمام ساوثهامبتون - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتعادل سلبيا مع زد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتعادل سلبيا مع زد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين حرس الحدود وسيراميكا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين حرس الحدود وسيراميكا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسل "الكابتن" ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسل "الكابتن" ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

انخفاض البتلو والكندوز، تباين أسعار اللحوم في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض البتلو والكندوز، تباين أسعار اللحوم في الأسواق - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يتوجه إلى السعودية للمشاركة بالمؤتمر الثامن والعشرين (WIC) - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يتوجه إلى السعودية للمشاركة بالمؤتمر الثامن والعشرين (WIC) - أخبار كلمتك

صدور قرارات تعيين من العاصمة عدن خاص بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

صدور قرارات تعيين من العاصمة عدن خاص بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

صلح ينهي الخلاف بين مالك العقار ووزير بالانتقالي بشان مطعم في عدن - أخبار كلمتك

صلح ينهي الخلاف بين مالك العقار ووزير بالانتقالي بشان مطعم في عدن - أخبار كلمتك

صدور مذكرة اعتقال بحق الذراع الايمن لشلال شايع في عدن - أخبار كلمتك

صدور مذكرة اعتقال بحق الذراع الايمن لشلال شايع في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة تشمل 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة تشمل 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة تشمل 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - أصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة شملت 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بإطلاق 340 صاروخا من ‎لبنان تجاه دولة الاحتلال منذ صباح اليوم وتشغيل صافرات الإنذار قرابة 500 مرة.

 

هروب 4 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن: قرابة 4 ملايين شخص دخلوا الأحد إلى الغرف المحصنة والملاجئ في إسرائيل.

 

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

ترامب يختار بروك رولينز وزيرة للزراعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق