بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - قال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي: إن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ليس سياسيا وعلى دول الاتحاد تنفيذه لأنه ملزم.

وأعلنت ‏بريطانيا، أمس الجمعة، أنها ملتزمة بالإجراءات القانونية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية حول أوامر اعتقال الجنائية الدولية: “سندرس خطواتنا بعناية”.

فيما انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، واصفًا خطوة المحكمة بـ"الأمر الشائن".

مذكرتا اعتقال في حق نتنياهو وجالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

وقال بايدن في أول تصريح له ردًّا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: "دعوني أكون واضحًا مرة أخرى: أيًّا تكن الأدلة التي تقدمها الجنائية الدولية، لا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل. سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد لأمنها".

ويوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وجالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

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