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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وتعادل مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وتعادل مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وتعادل مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - ترتيب الدوري الإنجليزي، ابتعد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل للنقطة 31 مبتعدا بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه بعد خسارته أمام توتنهام 4-0 مساء أمس السبت.

وحقق ليفربول الفوز علي  ساوثهامبتون 3-2، فيما تعادل مانشستر يونايتد مع إيبسويتش تاون ضمن الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وتعادل مانشستر يونايتد 

1- ليفربول 31 نقطة
2- مانشستر سيتي 23 نقطة
3- تشيلسي 22 نقطة
4- آرسنال 22 نقطة

5- برايتون 22 نقطة
6- توتنهام هوتسبير 19 نقطة
7- نوتينجهام فورست 19 نقطة
8- أستون فيلا 19 نقطة
9- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة
10- فولهام 18 نقطة
11- برينتفورد 17 نقطة
12- مانشستر يونايتد 16 نقطة
13- بورنموث 15 نقطة
14- وست هام يونايتد 12 نقطة
15- إيفرتون 11 نقطة نقطة
16- ليستر سيتي 10 نقاط
17- وولفرهامبتون 9 نقاط
18- إبسويتش تاون 9 نقاط
19- كريستال بالاس 8 نقاط
20- ساوثهامتون 4 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

ووصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي للهدف رقم 300 في مسيرته الاحترافية مع جميع الأندية التي لعب لها.

ولعب محمد صلاح لأندية المقاولون العرب وبازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيرونتينا الإيطالي وروما الإيطالي وفريقه الحالي ليفربول.

وسجل محمد صلاح اليوم هدفين مع ليفربول في شباك ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي ليصل للهدف رقم 300.

محمد صلاح يصل للهدف رقم 300 مع الأندية


وشارك محمد صلاح في 619 مباراة مع جميع الأندية سجل 300 هدفا وقدم 151 أسيست فيما تلقى 22 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

قاد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني فريقه ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون 


افتتح سوبوسلاي التسجيل لصالح ليفربول بالدقيقة 30 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، فيما تعادل ساوثهامبتون عن طريق أرمسترونج من ركلة جزاء على مرتين بعد تصدي كيليهر لها قبل أن يصوبها في الشباك بالدقيقة 42، فيما سجل هدف ساوثهامبتون الثاني  اللاعب فيرنانديز في الدقيقة 56، فيما تعادل لليفربول محمد صلاح في الدقيقة 64 قبل أن يسجل الفرعون هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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