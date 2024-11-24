حزب الله محذرا من التصعيد الإسرائيلي: بيروت يقابلها تل أبيب (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - نشر حزب الله اللبناني مساء اليوم الأحد، تحذير أمينه العام نعيم قاسم لإسرائيل، من أن قصف بيروت سيقابله قصف تل أبيب، وذلك تزامنا مع هجوم صاروخي غير مسبوق نفذه حزب الله على إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله صورة، تظهر آثار الدمار جراء سقوط صواريخ على طريق سريع في إسرائيل، وعليه إشارات تدل على الطريق إلى مناطق إسرائيلية بينها تل أبيب، بالإضافة إلى إشارة عليها تحذير من سقوط صواريخ.

وكتب الإعلام الحربي على الصورة: "بيروت يقابلها تل أبيب".

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

ومن قليل، دوت صافرات الإنذار، في تل أبيب وسط إسرائيل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بإطلاق 340 صاروخا من ‎لبنان تجاه دولة الاحتلال منذ صباح اليوم وتشغيل صافرات الإنذار قرابة 500 مرة.

هروب 4 ملايين إسرائيلي إلي الملاجئ

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن: قرابة 4 ملايين شخص دخلوا الأحد إلى الغرف المحصنة والملاجئ في إسرائيل.

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

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