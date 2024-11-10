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توزيع 2770 طبق بيض بـ150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية بالجيزة اليوم - أخبار كلمتك

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توزيع 2770 طبق بيض بـ150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية بالجيزة اليوم - أخبار كلمتك

توزيع 2770 طبق بيض بـ150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية بالجيزة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم انتظام توفير بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ السلعية  بسعر ١٥٠ جنيهًا للكرتونة.
 

وأكد محافظ الجيزة أنه تم التنسيق مع جهاز مستقبل مصر ومديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير وتوزيع ٢٧٧٠ طبق بيض مائدة للمواطنين اليوم كدفعة أولي علي أن يتم توفيرها بشكل يومي والإعلان عن مواقع وأماكن بيعها للمواطنين للتسهيل عليهم. 

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ولفت إلى أنه جاري التنسيق مع المديريات والجهات المعنية وجمعيات المُجتمع المدني لتوفير كميات يومية تغطي كافة قطاعات المحافظة في إطار تكليفات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين  .
 

وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم توفير وتوزيع بيض المائدة بالمعارض الثابتة والمنافذ السلعية التي تُقيمها المحافظة أو التابعة لمديرية التموين بكل حي ومركز ومدينة لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مُخفضة أقل من مثيلها بالأسواق.      
 

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جُهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لجميع مواطنيها بمُختلف المراكز والمُدن والأحياء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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