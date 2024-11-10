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محافظ الجيزة يتفقد عددا من المدارس تحت الإنشاء في بولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتفقد عددا من المدارس تحت الإنشاء في بولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد عددا من المدارس تحت الإنشاء في بولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، زيارة تفقدية لعدد من المدارس الجديدة التي يجري إنشاؤها بإدارة بولاق الدكرور، وذلك بحضور سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

المدارس الجديدة تساهم في تخفيف الكثافة الطلابية

وتهدف هذه الزيارة إلى متابعة سير العمل في هذه المشاريع التعليمية الضخمة، والتي تشمل مدارس "مصطفى كامل"، و"خالد بن الوليد" للتعليم الأساسي، و"عمرو بن العاص" الرسمية لغات، بالإضافة إلى "المدرسة الدولية".

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ويأتي إنشاء هذه المدارس في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتخفيف الضغط على المدارس القائمة، وتحقيق التوزيع العادل للخدمات التعليمية.

ويهدف محافظ الجيزة من خلال هذه الزيارة إلى التأكد من جودة الإنشاءات، والالتزام بالمواصفات القياسية، وسرعة الانتهاء من الأعمال، وذلك لضمان استقبال الطلاب في مدارس مجهزة بكافة الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلال الزيارة على أهمية هذه المشاريع في تطوير البنية التحتية التعليمية بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب. 

وأشار إلى أن هذه المدارس تساهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وتساعد على رفع المستوى التعليمي في المحافظة.

وتأتي هذه المشاريع التعليمية في إطار الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم في مصر، والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية، وتوفير الكتب والمواد التعليمية اللازمة، وتدريب المعلمين على أحدث أساليب التدريس.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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