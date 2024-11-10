محافظ الجيزة يتفقد عددا من المدارس تحت الإنشاء في بولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، زيارة تفقدية لعدد من المدارس الجديدة التي يجري إنشاؤها بإدارة بولاق الدكرور، وذلك بحضور سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

المدارس الجديدة تساهم في تخفيف الكثافة الطلابية

وتهدف هذه الزيارة إلى متابعة سير العمل في هذه المشاريع التعليمية الضخمة، والتي تشمل مدارس "مصطفى كامل"، و"خالد بن الوليد" للتعليم الأساسي، و"عمرو بن العاص" الرسمية لغات، بالإضافة إلى "المدرسة الدولية".

ويأتي إنشاء هذه المدارس في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتخفيف الضغط على المدارس القائمة، وتحقيق التوزيع العادل للخدمات التعليمية.

ويهدف محافظ الجيزة من خلال هذه الزيارة إلى التأكد من جودة الإنشاءات، والالتزام بالمواصفات القياسية، وسرعة الانتهاء من الأعمال، وذلك لضمان استقبال الطلاب في مدارس مجهزة بكافة الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلال الزيارة على أهمية هذه المشاريع في تطوير البنية التحتية التعليمية بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

وأشار إلى أن هذه المدارس تساهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وتساعد على رفع المستوى التعليمي في المحافظة.

وتأتي هذه المشاريع التعليمية في إطار الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم في مصر، والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية، وتوفير الكتب والمواد التعليمية اللازمة، وتدريب المعلمين على أحدث أساليب التدريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.