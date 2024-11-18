بمشاركة 29 من الأعضاء.. النيابة الإدارية تختتم ورشة «إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:33 مساءً - اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين، ورشة العمل المتخصصة رقم 3 حول «إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح»، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد 29 عضوا من السيدات والسادة المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.

المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي خلال كلمته أكد على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري، و أن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين، خاصةً بعد التعديلات التشريعية التي طرأت عليها مؤخراً، فكان الحرص على إثراء البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العملية والتطبيقية، بما يمكن الأعضاء المشاركين من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق الفلسفة التشريعية التي حرص عليها المُشرّع من تلك التعديلات.

تضمنت ورشة العمل، سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها نخبة متميزة من السادة المستشارين، «المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح» القاها المستشار أيمن النحال نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية مستوى الإدارة العليا» و «دور إدارة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء» القاها المستشار إبراهيم أبو زيد، الوكيل العام بإدارة منظومة المتغيرات المكانية، و«إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح» القاها المستشار أشرف محمود، نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية، القسم الرابع، و «الجوانب الفنّية للتحقيق في مخالفات البناء، و قضايا علمية» وتفضل القاها المستشار عصام أبو الروس الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي، لذا في ختام فعَّاليات اليوم، تم تسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.